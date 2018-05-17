В Москве электричка задавила подростка

В Москве в районе станции "Сортировочная" Казанского направления под колесами электрички погиб подросток.

Как сообщили Накануне.RU в столичном следственном управлении на транспорте СКР, происшествие произошло в 19:40 минут. 13-летний подросток перебегал железнодорожное полотно в непредназначенном для этого месте. При этом в его сторону приближался скоростной электропоезд "Спутник". Машинист не смог предотвратить наезд на ребенка. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Днем ранее в Москве подросток-зацепер погиб от удара током, забравшись на вагон электрички.