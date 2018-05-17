В удмурдском поселке из-за детонирующих боеприпасов введен режим ЧС

На территории военного городка возле удмурдского поселка Пугачево введен режим ЧС.

Это связано с пожаром на полигоне, который вспыхнул из-за возгорания сухой травы. Тем временем, на территории полигона продолжают взрываться боевые снаряды, а площадь пожара увеличилась до 300 га. Огонь тушат 435 человек, 101 единица техники, пожарный поезд, три беспилотных летательных аппарата.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории военного городка МО "Пугачевское". Как отметил премьер-министр регионального правительства Ярослав Семенов, жители 430 квартир военного городка находятся в безопасном месте, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 16 мая из-за горящей сухой травы начали детонировать снаряды близ Пугачево, где в 2011 году в результате пожара взорвался артиллерийский арсенал.