В Сирии задержали французских спецназовцев

Сирийская армия задержала группу спецназовцев из Франции.

Инцидент произошел в провинции Хасака на одном из блокпостов. Французскую армию представлял кортеж из 20 машин и 60 военных и инструкторов. Они направлялись в город Эль-Камышлы на границе с Турцией. Их сопровождали курды из группировки "Демократические силы Сирии".

Однако в какой-то момент сопровождающие покинули кортеж, и французские спецназовцы продолжили путь самостоятельно. Они ехали по указателям, но заблудились и прибыли прямо к блокпосту сирийской армии.

Военные обыскали французов, и нашли снайперское оборудование, тепловизоры и другой военный инструментарий. По словам французов, они направлялись в Дейр-эз-Зор.

Через несколько часов приехали ранее сопровождавшие их курды. Они прибыли к блокпосту и вступили в переговоры с сирийской армией. Француз были отпущены. Их выручило то обстоятельство, что на данный момент оппозиционные Асаду ДСС находятся в режиме союзнических отношений САА, сообщает телеканал "Звезда".