СМИ: У покончившего с собой Юрия Котлера были проблемы в личной жизни и финансах

У бывшего вице-президента банка ВТБ, члена экспертного совета "Единой России" Юрия Котлера, который покончил с собой накануне в Москве, были проблемы в семье, а также бедственное финансовое положение, сообщил информированный источник.

По словам собеседника, в начале мая Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании Котлера банкротом при наличии требования банка ВТБ по кредиту на сумму около 49 млн руб. Ранее сообщалось, что рядом с трупом была обнаружена предсмертная записка. В ней говорилось о том, что произошедшее связано с личными мотивами, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, осмотр места происшествия показал, что порядок в квартире, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушены, каких-либо следов борьбы не обнаружено. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Юрий Юрьевич Котлер родился 13 мая 1968 года в Москве. В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Параллельно обучался в лейпцигском Университете имени Карла Маркса по специальности "международные отношения".

В 1990–1993 годах работал экономическим обозревателем и корреспондентом главной редакции экономических проблем АПН и "РИА Новости". Был ассоциированным корреспондентом газеты The New York Times, руководителем русской версии экономического еженедельника Financial and Business News.

В 1999–2000 гг. — руководитель пресс-службы председателя совета Центра стратегических разработок, включая работу в избирательном штабе Владимира Путина.

С мая 2013 по 2015 гг. — старший вице-президент ВТБ.

До февраля 2016 г. — член высшего совета "Единой России", из которого был исключён в рамках ротации руководящих партийных органов.

До мая 2018 г. — член экспертного совета ЕР.