В США посоветовали взорвать Крымский мост

Политический журналист из США Том Роган призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту.

С таким призывом он обратился в авторской колонке издания Washington Examiner. По мнению журналиста, мост — "возмутительное оскорбление" для Украины как нации и теперь Киев "должен уничтожить элементы моста, несмотря на почти наверняка ответные меры со стороны России". При этом Роган отмечает, что Киев располагает средствами для нанесения воздушных ударов по мосту. Это сделает его, по крайней мере, временно непригодным для использования, считает журналист. Как пишет Роган, из-за значительной длины Крымского моста ВВС Украины могут обстрелять его с минимальными потерями среди тех, кто в тот момент будет находиться на сооружении.

При этом в статье говорится, что "США могут и должны поддерживать Украину в этом вопросе, чувствуя за спиной уверенность в своей собственной военной силе".

Как сообщил глава Керчи Сергей Бороздин, автор публикации "или просто неадекватен, или провокатор". "Мост и границы России находятся под таким контролем и охраной, что такое физически невозможно сделать. В этом плане мы спокойны", — отметил Бороздин. По словам депутата Госсовета Крыма Валерия Аксенова, службы, защищающие мост, "работают, а не спят. Наш регион — неспокойный, поэтому вопросы безопасности при строительстве моста стояли сразу после инженерных решений", сообщает Lenta.ru.

Как ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, убытки от Крымского моста равны примерно 500 млн гривен в год (более миллиарда рублей). Чиновник отметил, что Керченский пролив может быть закрыт в любой момент.