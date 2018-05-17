В США посоветовали взорвать Крымский мост

в этот день
17.05.18
02:04
В Екб.04:04
Из Пугачево эвакуируют людей из-за детонирующих боеприпасов
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
На заправках взлетели цены на бензин и дизтопливо
Главное
Выборы мэра Москвы "вывезут" и за пределы столицы

Тема дня
"Курс на жесткую экономию в новом кабмине усилится" О том, чем оправданы перестановки в кабинете Медведева и стоит ли теперь ожидать изменений в губернаторском корпусе, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.
16.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Ошибки "серого кардинала": станут ли они для Тунгусова фатальными? Депутаты думы Екатеринбурга не стали вносить изменения в Устав города, поставив под угрозу принятие поправок об отмене прямых выборов мэра областной столицы. Кажется, впору говорить о настоящем политическом кризисе в уральской столице – ведь ранее взбунтовались местные "единороссы", заявившие, что чиновники обладминистрации превращают гордумские праймериз в спектакль.
16.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 717



Новости
17.05.2018 00:48 Мск (02:48 Екб)
политика | В России | За рубежом | Крым
В США посоветовали взорвать Крымский мост
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

готовый Крымский мост (2018) | Фото: most.life

Политический журналист из США Том Роган призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту.
Читайте также:

С таким призывом он обратился в авторской колонке издания Washington Examiner. По мнению журналиста, мост — "возмутительное оскорбление" для Украины как нации и теперь Киев "должен уничтожить элементы моста, несмотря на почти наверняка ответные меры со стороны России". При этом Роган отмечает, что Киев располагает средствами для нанесения воздушных ударов по мосту. Это сделает его, по крайней мере, временно непригодным для использования, считает журналист. Как пишет Роган, из-за значительной длины Крымского моста ВВС Украины могут обстрелять его с минимальными потерями среди тех, кто в тот момент будет находиться на сооружении.

При этом в статье говорится, что "США могут и должны поддерживать Украину в этом вопросе, чувствуя за спиной уверенность в своей собственной военной силе".

Как сообщил глава Керчи Сергей Бороздин, автор публикации "или просто неадекватен, или провокатор". "Мост и границы России находятся под таким контролем и охраной, что такое физически невозможно сделать. В этом плане мы спокойны", — отметил Бороздин. По словам депутата Госсовета Крыма Валерия Аксенова, службы, защищающие мост, "работают, а не спят. Наш регион — неспокойный, поэтому вопросы безопасности при строительстве моста стояли сразу после инженерных решений", сообщает Lenta.ru.

Как ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, убытки от Крымского моста равны примерно 500 млн гривен в год (более миллиарда рублей). Чиновник отметил, что Керченский пролив может быть закрыт в любой момент.

Другие новости по темам: Крымский мост, дорога, США, взрыв
17.05.2018 00:48 Мск | Денис Линов
02:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.05.2018 15:21 Мск
Киев посчитал прямые убытки от Крымского моста








Добавить комментарий:

В США посоветовали взорвать Крымский мост
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+