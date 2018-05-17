В России заведено уголовное дело по факту привлечения к уголовной ответственности главреда РИА "Новости Украина"

В России заведено уголовное дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, журналист получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Уголовное дело расследуется по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.

В настоящее время устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление.

Как отметили в СКР, в соответствии с Конвенцией "О защите прав человека и основных свобод", каждый имеет право свободно выражать свое мнение, получать и распространять информацию без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, задержанного главреда издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского посадили в херсонский СИЗО.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон.