Экс-член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер найден мёртвым

Бывший член высшего совета, член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер найден мёртвым в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп обнаружен в квартире дома по улице Большой Никитской с огнестрельным ранением в голову.

"По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета России (СКР), в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи. Ход проверки взят на личный контроль руководителем московского ГСУ СКР Александром Дрымановым. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Юрий Юрьевич Котлер родился 13 мая 1968 года в Москве. В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Параллельно обучался в лейпцигском Университете имени Карла Маркса по специальности "международные отношения".

В 1990–1993 годах работал экономическим обозревателем и корреспондентом главной редакции экономических проблем АПН и "РИА Новости". Был ассоциированным корреспондентом газеты The New York Times, руководителем русской версии экономического еженедельника Financial and Business News.

В 1999–2000 гг. — руководитель пресс-службы председателя совета Центра стратегических разработок, включая работу в избирательном штабе Владимира Путина.

С мая 2013 по 2015 гг. — старший вице-президент ВТБ.

До февраля 2016 г. — член высшего совета "Единой России", из которого был исключён в рамках ротации руководящих партийных органов.

До мая 2018 г. — член экспертного совета ЕР.