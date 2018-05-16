Экс-член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер найден мёртвым

в этот день
16.05.18
21:30
В Екб.23:30
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
На заправках взлетели цены на бензин и дизтопливо
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Главное
Из Пугачево эвакуируют людей из-за детонирующих боеприпасов

Тема дня
"Курс на жесткую экономию в новом кабмине усилится" О том, чем оправданы перестановки в кабинете Медведева и стоит ли теперь ожидать изменений в губернаторском корпусе, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.
16.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Ошибки "серого кардинала": станут ли они для Тунгусова фатальными? Депутаты думы Екатеринбурга не стали вносить изменения в Устав города, поставив под угрозу принятие поправок об отмене прямых выборов мэра областной столицы. Кажется, впору говорить о настоящем политическом кризисе в уральской столице – ведь ранее взбунтовались местные "единороссы", заявившие, что чиновники обладминистрации превращают гордумские праймериз в спектакль.
16.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 713

Экс-член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер найден мёртвым
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Юрий Котлер (2018) | Фото: Большое правительство

Бывший член высшего совета, член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер найден мёртвым в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп обнаружен в квартире дома по улице Большой Никитской с огнестрельным ранением в голову.

"По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета России (СКР), в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи. Ход проверки взят на личный контроль руководителем московского ГСУ СКР Александром Дрымановым. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Юрий Юрьевич Котлер родился 13 мая 1968 года в Москве. В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Параллельно обучался в лейпцигском Университете имени Карла Маркса по специальности "международные отношения".

В 1990–1993 годах работал экономическим обозревателем и корреспондентом главной редакции экономических проблем АПН и "РИА Новости". Был ассоциированным корреспондентом газеты The New York Times, руководителем русской версии экономического еженедельника Financial and Business News.

В 1999–2000 гг. — руководитель пресс-службы председателя совета Центра стратегических разработок, включая работу в избирательном штабе Владимира Путина.

С мая 2013 по 2015 гг. — старший вице-президент ВТБ.

До февраля 2016 г. — член высшего совета "Единой России", из которого был исключён в рамках ротации руководящих партийных органов.

До мая 2018 г. — член экспертного совета ЕР.

Другие новости по темам: Юрий Котлер, Единая Россия, тело, труп
16.05.2018 20:00 Мск | Москва | Георгий Малания
22:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Экс-член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер найден мёртвым
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+