ОЗХО: В Идлибе мог использоваться хлор

В сирийском городе Серакиб 4 февраля мог быть применён хлор, заявили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЗХО, такой вывод объясняется наличием "двух цилиндров, ранее содержавших хор", показаний свидетелей, взятых на месте инцидента образцов, а также данных о пациентов, которые "вскоре после инцидента" обратились в медучреждения с признаками и симптомами "воздействия хлора и других токсичных химикатов".

"Решительно осуждаю применение токсичных химикатов в качестве оружия кем бы то ни было, в каких бы то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах, — заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, комментируя выводы экспертов организации. — Такие действия вступают в прямое противоречие с однозначным запретом на использование отравляющих веществ, закреплённым в Конвенции о запрещении химического оружия".

По информации издания, о химатаке близ Серакиба сообщила 6 февраля официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, вменив это в ответственность властям арабской республики, но не приведя других подробностей инцидента.