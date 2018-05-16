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от издателя  |  комментариев: 18


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Новости
16.05.2018 18:56 Мск (20:56 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Главреда РИА "Новости Украина" посадили в СИЗО. Начался суд
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криминал преступление камера ивс изолятор тюрьма сизо (2008) | Фото: oops.zp.ua

Задержанного главреда издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского посадили в херсонский СИЗО. Херсонский городской суд уже начал заседание, на котором избирает ему меру пресечения.

Всего СБУ вызвала на допрос 47 человек по делу о "госизмене" Вышинского, заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. По его словам, допросы состоятся в ближайшее время. Он также сообщил, что обыски по делу завершены.

Сам Вышинский не признает вину и расценивает свое задержание, как провокацию и преследование. Следком России возбудил уголовное дело по факту его задержания.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир высказал обеспокоенность действиями киевского режима, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я снова призываю власти воздерживаться от необоснованных ограничений работы иностранных журналистов", - говорится в заявлении Дезира.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон.

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16.05.2018 18:56 Мск | Евгений Чернышёв
20:56 Екб


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Ранее 16.05.2018 12:25 Мск
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Главреда РИА "Новости Украина" посадили в СИЗО. Начался суд
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