Главреда РИА "Новости Украина" посадили в СИЗО. Начался суд

Задержанного главреда издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского посадили в херсонский СИЗО. Херсонский городской суд уже начал заседание, на котором избирает ему меру пресечения.

Всего СБУ вызвала на допрос 47 человек по делу о "госизмене" Вышинского, заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. По его словам, допросы состоятся в ближайшее время. Он также сообщил, что обыски по делу завершены.

Сам Вышинский не признает вину и расценивает свое задержание, как провокацию и преследование. Следком России возбудил уголовное дело по факту его задержания.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир высказал обеспокоенность действиями киевского режима, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я снова призываю власти воздерживаться от необоснованных ограничений работы иностранных журналистов", - говорится в заявлении Дезира.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского задержали и увезли в Херсон.