Депутат от партии Пашиняна призвал мэра Еревана уйти в отставку

Депутат Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор" Ален Симонян призвал мэра Еревана Тарона Маргаряна уйти в отставку.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в столице закавказской страны идут протестные акции за отставку градоначальника, являющегося сыном экс-главы правительства Андраника Маргаряна и членом бывшей правящей Республиканской, перешедшей в оппозицию после избрания премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна. Противники Марганяна обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчётности перед гражданами.

Как сообщает РБК, Симонян выразил солидарность с протестующими, отметив при этом, что сам был возле столичной мэрии, на месте протестов.

"Старая правящая элита должна уйти, чтобы не парализовать работу страны", — сказал представитель партии действующего премьер-министра Армении.