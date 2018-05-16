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Новости
16.05.2018 18:50 Мск (20:50 Екб)
политика | В бывшем СССР
Депутат от партии Пашиняна призвал мэра Еревана уйти в отставку
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Ален Симонян (2018) | Фото: araratnews.am

Депутат Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор" Ален Симонян призвал мэра Еревана Тарона Маргаряна уйти в отставку.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в столице закавказской страны идут протестные акции за отставку градоначальника, являющегося сыном экс-главы правительства Андраника Маргаряна и членом бывшей правящей Республиканской, перешедшей в оппозицию после избрания премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна. Противники Марганяна обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчётности перед гражданами.

Как сообщает РБК, Симонян выразил солидарность с протестующими, отметив при этом, что сам был возле столичной мэрии, на месте протестов.

"Старая правящая элита должна уйти, чтобы не парализовать работу страны", — сказал представитель партии действующего премьер-министра Армении.

митинг, Ереван, здание мэрии(2018)|Фото: hetq.am

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16.05.2018 18:50 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
20:50 Екб


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Депутат от партии Пашиняна призвал мэра Еревана уйти в отставку
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