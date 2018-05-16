Захарова назвала сроки опубликования доклада ОЗХО по сирийской Думе

Доклад о работе экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском городе Дума будет опубликован не ранее конца мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

По её словам, сказанным на брифинге, миссия по расследованию случаев применения химоружия в арабской республике продолжает изучать все обстоятельства "на месте" по просьбе властей страны.

"Специалисты миссии несколько раз выезжали в Думу, ими самостоятельно были отобраны пробы на наличие отравляющих веществ, опрошены свидетели", — цитирует ТАСС Захарову.

По её словам, лабораторные исследования в Гааге, куда были отправлены пробы и другие доказательства, "займут две-три недели".

"Об окончательных итогах работы миссии в Думе можно будет делать выводы не ранее конца мая, когда будет обнародован доклад", — добавила представитель российского МИД.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале апреля Запад обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Дума провинции Восточная Гута и пригрозил военными ударами. В МИД РФ данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе. При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемого инцидента в медучреждения Думы поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

Работа экспертов ОЗХО в Думе была завершена в начале мая.