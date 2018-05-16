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Новости
16.05.2018 16:35 Мск (18:35 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Собянин предложил вынести выборы мэра Москвы за пределы столицы "ради дачников"
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Сергей Собянин, избирательная комиссия (2017) | Фото: Kotlovka.mos.ru

Выборы мэра Москвы могут вынести за пределы столицы. Сергей Собянин внес на рассмотрение депутатов Московской городской думы поправки в избирательный кодекс, которые позволят проголосовать на выборах градоначальника за территорией Москвы. Представители оппозиции в гордуме считают, что эта инициатива откроет простор для произвола на выборах, а "Единая Россия" объясняет необходимость перемен интересами дачников, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сергей Собянин внес поправки в избирательный кодекс Москвы 14 мая для рассмотрения "в первоочередном порядке".

Мэр предложил дополнить избирательный кодекс предложением следующего содержания: "При проведении выборов Мэра Москвы по решению городской комиссии и в установленном ею порядке территориальными комиссиями могут образовываться избирательные участки для голосования избирателей, включенных в списки избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 17 статьи 68 настоящего Кодекса, за пределами территории города Москвы".

Расширение географии выборов требуется для установления "дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан".

Сергей Собянин, избирательная комиссия(2017)|Фото: Kotlovka.mos.ru

"Принятие закона обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, позволит принять участие в голосовании гражданам, находящимся в местах их компактного проживания или временного пребывания за пределами территории города Москвы", - сказано в пояснительной записке.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова считает, что инициатива Собянина создаст бесконтрольность результатов голосования. Завтра перед пленарным заседанием, на котором рассмотрят законопроект в первом чтении, у здания городского парламента пройдет сбор писем против принятия поправок.

"Таких прецедентов с точки зрения выбора градоначальника или выборов руководителя субъектов в Российской Федерации не было. Это нормально, если при выборе московского градоначальника избирательные участки создаются за пределами Москвы? А если бы выборы тюменского губернатора проходили в Москве? В законе есть четкая формулировка: "За пределами Москвы". То есть в Антарктиде, на Северном полюсе, где избирательная комиссия захочет, там она и создаст еще один участок. Таким образом, никто не знает, где она их создаст и куда направлять наблюдателей. Фактически создается механизм полнейшей бесконтрольности результатов голосования, он и раньше был с введением принципа голосования не по месту жительства, а по месту нахождения", - пояснила Елена Шувалова Накануне.RU.

Законопроект принимается ради дачников, которые вынуждены покидать сады, чтобы проголосовать на выборах, пояснила на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству член Московской городской избирательной комиссии Рима Кузнецова.

"Избиратели обращаются к нам с вопросом: как можно проголосовать на выборах мэра Москвы, находясь за городом весь дачный сезон? Законопроект, который мы сегодня рассматриваем, направлен как раз на соблюдение законных интересов таких избирателей. Безусловно, избирком будет проводить опрос и выявлять места, в которых больше всего компактно проживают московские избиратели, с учетом этого мы будем определять, где и какие участки для голосования необходимо сформировать", - сказала Рима Кузнецова.

Мосгордума, новое здание(2016)|Фото: пресс-служба Мосгордумы

Что касается наблюдателей, то проследить за голосованием пригласят членов общественной палаты Москвы и самих дачников, добавил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Данная мера позволит многим москвичам проголосовать там, где им удобно, не меняя свои планы, в самое "дачное" воскресенье сентября. Наблюдение за ходом выборов за пределами города будет таким же, как в Москве. То есть, все гарантии реализации избирательных прав граждан, установленные на территории столицы, в полном объеме будут распространяться и на избирательные участки за пределами города Москвы", - заметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов, добавив, что законопроект прошел согласование с ЦИК РФ.

Елена Шувалова возразила: про дачников в законопроекте нет ни слова, как и в законе о реновации нет ни слова о пятиэтажках.

"В проекте изменений в закон о статусе столицы ничего про пятиэтажки не сказано, любой дом может попасть под реновацию. Точно так же и тут. Никаких дачников в законе не фигурирует", - заметила депутат.

"Мы считаем этот закон уничтожением последних остатков правового государства в Москве, превращением выборов в фарс и агонией ненавистной москвичам собянинщины в ее стремлении сохранить власть на грядущих выборах любой ценой", - заявила Елена Шувалова.

Напомним, что выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября.

Другие новости по темам: мэр москвы, сергей собянин, мосгордума, выборы, голосование, избирательные участки
16.05.2018 16:35 Мск | Москва | Анна Смирнова
18:35 Екб


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Собянин предложил вынести выборы мэра Москвы за пределы столицы "ради дачников"
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