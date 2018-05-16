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"Курс на жесткую экономию в новом кабмине усилится" О том, чем оправданы перестановки в кабинете Медведева и стоит ли теперь ожидать изменений в губернаторском корпусе, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.
16.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Ошибки "серого кардинала": станут ли они для Тунгусова фатальными? Депутаты думы Екатеринбурга не стали вносить изменения в Устав города, поставив под угрозу принятие поправок об отмене прямых выборов мэра областной столицы. Кажется, впору говорить о настоящем политическом кризисе в уральской столице – ведь ранее взбунтовались местные "единороссы", заявившие, что чиновники обладминистрации превращают гордумские праймериз в спектакль.
16.05.2018
политика ;
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Новости
16.05.2018 16:28 Мск (18:28 Екб)
общество | Челябинская область
Челябинск и Ташкент свяжет прямой авиарейс
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Самолет Аэрофлот (2018) | Фото: travel.otzyv.by

Между Челябинском и Ташкентом может возобновиться прямое авиационное сообщение уже с 1 июля. Этот вопрос обсуждали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатором
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Также стороны обсудили вопрос создания совместного российско-узбекского предприятия по выпуску башенных кранов, использование стометровых рельсов производства группы предприятий "Мечел" для нужд метрополитена и железнодорожного транспорта Узбекистана, поставку южноуральской металлопродукции, а также экспорт овощей и фруктов в Челябинскую область с использованием возможностей ТЛК "Южноуральский".

Другие новости по темам: авиарейс, самолет, ташкент, борис Дубровский,
16.05.2018 16:28 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:28 Екб


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Челябинск и Ташкент свяжет прямой авиарейс
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