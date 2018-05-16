Челябинск и Ташкент свяжет прямой авиарейс

Между Челябинском и Ташкентом может возобновиться прямое авиационное сообщение уже с 1 июля. Этот вопрос обсуждали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатором

Вопрос возобновления авиасообщения планирует изучить авиаперевозчик "Узбекистан Хаво Йуллари", для этого будет создана специальная совместная группа.

Также стороны обсудили вопрос создания совместного российско-узбекского предприятия по выпуску башенных кранов, использование стометровых рельсов производства группы предприятий "Мечел" для нужд метрополитена и железнодорожного транспорта Узбекистана, поставку южноуральской металлопродукции, а также экспорт овощей и фруктов в Челябинскую область с использованием возможностей ТЛК "Южноуральский".