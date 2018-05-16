Из Пугачево эвакуируют жителей из-за детонирующих боеприпасов

Жителей удмуртского поселка Пугачево эвакуируют из-за взрывов боеприпасов на военном складе.

"Сохраняйте спокойствие, проводится эвакуация населения из военного городка Пугачево в деревню Баграш-Бигра, село Уром, село Бобья-Уча, село Ильинское", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Удмуртии.

Глава региона Александр Бречалов отмечает, что ситуация под контролем.

"В целях безопасности проводится эвакуация военного городка. Остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге", - написал Бречалов в Facebook.

В комментариях, между тем, сообщают, что "из Ягана люди бегут и в Малой Пурге тоже все наготове".

На сайте администрации Ижевска говорится, что из-за взрывов боеприпасов перекрыт участок федеральной трассы М7.

Напомним, сегодня из-за горящей сухой травы начали детонировать снаряды близ Пугачево, где в 2011 году в результате пожара взорвался артиллерийский арсенал. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 15 га.

Бречалов сообщил, что идет локализация пожара, работает 28 единиц техники. На месте находятся Глава МЧС Республики Петр Фомин и председатель правительства Ярослав Семенов.