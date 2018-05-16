Коломойский: Порошенко хочет контролировать все телевидение страны

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент страны Петр Порошенко хочет контролировать все украинское телевидение. Об этом он сказал в интервью Deustche Welle.

По его мнению, это необходимо Порошенко для избрания на второй срок.

"Ему кровь из носа нужен канал "1+1", - заявил Коломойский.

На вопрос, установит ли Порошенко над ним контроль, он ответил: "Нет. Ни за что".

Также Коломойский отметил, что считает наиболее достойным кандидатом в президенты Юлию Тимошенко.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Коломойский заявил, что Порошенко больше не будет президентом и будет поддерживать любого, кроме Порошенко. Он дал показания в суде Лондона, что Порошенко его шантажировал: в обмен на телеканал "1+1" предлагал остановить расследование генпрокуратуры в отношении "Приватбанка".