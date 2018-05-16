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Новости
16.05.2018 16:26 Мск (18:26 Екб)
экономика | В России
В России сократилось число получателей льгот по оплате ЖКУ на фоне роста сумм в платежках
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коммунальная плата, тарифы, ЖКХ, коммуналка, деньги, счетчик (2016) | Фото: vesiskitim.ru

Число россиян, имеющих льготы по оплате коммунальных услуг, а также получающих жилищные субсидии, снижается, в то время как счета за жилищно-коммунальнуе услуги увеличились в два раза больше доходов.

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Анализ мер соцподдержки провели эксперты РАНХиГС, передает корреспондент Накануне.RU. Авторы мониторинга экономической ситуации в России подсчитали, что в 2009-2014 гг. доля получателей мер льгот по оплате ЖКУ составляла 26%, но в последние годы она начала медленно снижаться: до 25% в 2015 г. и до 24% в 2017 г.

"В кризис 2009–2010 гг. охват населения мерами социальной поддержки не менялся, а доля семей, получающих жилищные субсидии, напротив, возросла, смягчив шок от снижения доходов. В последние годы такого эффекта в целом по РФ не наблюдается: несмотря на снижение реальных доходов и рост тарифов, доля семей, получающих жилищные субсидии, постепенно сократилась с 6,4% в 2013 г. до 5,7% семей в 2017 г.", - говорится в исследовании.

график, объем социальной поддержки и субсидий населению(2018)|Фото: ranepa.ru

Объем социальной поддержки и субсидий населению (% от объема начисленных населению платежей за ЖКУ) и доля бенефициаров этих мер (%)

Выплаты через жилищные субсидии за 2013–2017 гг. сократились с 3,3 до 2,8% начисленных населению платежей, а роль социальной поддержки снизилась за тот же период с 14,9 до 11,7%.

Суммарно эти две меры в 2017 г. возмещают 14,5% платежей, тогда как накануне кризиса в 2013 г. они составляли 18,2% от объема начисленных населению платежей за ЖКУ, подсчитали в РАНХиГС.

Только в 20 субъектах федерации число семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, за последние четыре года возросло. В числе таких регионов Челябинская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

По данным Росстата денежные доходы населения в 2017 г. по сравнению с 2013 г. выросли на 21% в номинальном выражении. За тот же период счета за ЖКУ увеличились на 39,5%, а размер социальной поддержки на одного пользователя вырос только на 16%, размер субсидии на одну семью – на 33%.

Другие новости по темам: ЖКХ, коммунальные услуги, меры соцподдержки, мониторинг экономической ситуации в России, льготы за ЖКУ, РАНХиГС
16.05.2018 16:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:26 Екб


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В России сократилось число получателей льгот по оплате ЖКУ на фоне роста сумм в платежках
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