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Новости
16.05.2018 16:29 Мск (18:29 Екб)
общество | Пермский край
В пермских лесах завершен первый этап противоклещевой обработки
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обработка от клещей (2018) | Фото: администрация Перми

Акарицидной обработке в этом году подверглись почти 700 га леса в Перми. Первый этап обработки от клещей завершен, второй запланирован на начало июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Обработке подверглись экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 м и прилегающая к ним территория: открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам.

В Мотовилихинском участковом лесничестве обработка проведена на экологической тропе в особо охраняемой природной территории "Липовая гора", в 10 местах отдыха, на дорожно-тропиночной сети в лесных массивах возле лыжных баз "Пермские медведи" и "Динамо", а также на лесных полянах, используемых жителями для отдыха.

В Черняевском лесничестве обработке подверглись экологические тропы "Дорога домой" и "Здоровье", "Птицы нашего леса" и "Андроновские горы", комплексные места отдыха "Площадка ветеранов", "Золотые пески", "Чаша" и "Солнечная поляна", а также асфальтированные и беговые дорожки на особо охраняемой природной территории "Черняевский лес".

В Верхне-Курьинском участковом лесничестве обработаны экологические тропы "Большая сосновая" и "Пролетарская", 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка "Оранжевое лето", леса в микрорайоне "Гайва" и ряд других территорий.

В Нижне-Курьинском участковом лесничестве обработаны экологические тропы "Красные горки" и "Крым", парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охраняемой природной территории "Сосновый бор".

В Левшинском участковом лесничестве обработаны Новые Ляды, территории мест отдыха и экологических троп "Чапаевская" и "Ботаническая", а также дорожно-тропиночная сеть, используемая жителями ближайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.

Специалисты Пермского городского лесничества напоминают: отдыхать нужно только в специально организованных для этого местах – парках, скверах, рекреационных зонах, не рекомендуется заходить вглубь леса. Во время отдыха на природе необходимо надевать более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. После посещения зеленых зон обязателен внимательный осмотр.

Отметим, что сегодня глава прикамского минздрава Дмитрий Матвеев получил выговор от губернатора Пермского края Максима Решетникова за срыв закупок вакцины от клещевого энцефалита.

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16.05.2018 16:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:29 Екб


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В пермских лесах завершен первый этап противоклещевой обработки
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