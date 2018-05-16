Константин Бабкин позитивно оценил передачу торгпредств в ведение Минпромторга

Передача торгпредств в ведение Минпромторга будет способствовать проведению единой, а не "расщепленной" внешнеэкономической и торговой политики. Об этом Накануне.RU заявил председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Напомним, что 15 мая Владимир Путин утвердил изменения в структуре Правительства РФ. Торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли - это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей.

"Я рад, что торговые представительства будут подчиняться Министерству промышленности и торговли. У нас было странное расщепление, что за развитие промышленности отвечает одно министерство, а за торговлю и экспорт – другие люди, с другими установками. Странная ситуация была в том, что за вступление в ВТО отвечал отдельный департамент Министерства экономики, который никак не был связан с промышленностью и хозяйством, никак с ними не взаимодействовал, в результате втянул Россию в ВТО. На самом деле, это должна быть одна политика – внешнеэкономическая, торговая, направленная на развитие нашей экономики. То, что торгпредства отдали Минпромторгу, это хороший знак", – отметил Константин Бабкин.

В то же время, по его словам, ожидаемый кадровый состав кабмина показывает, что серьезных изменений в экономической политике ждать не приходится.

"Риторика президента во время выборов была прекрасная. Но вот состав Правительства показывает, что на самом деле совершить поворот в экономической политике президент, похоже, пока не готов. Я смотрю на новый список вице-премьеров и понимаю, что эти люди не несут в себе какой-то определенной экономической идеологии. С одной стороны, это даже хорошо. Хорошо, что это не какие-то оголтелые гайдаровцы, рыночные фундаменталисты. С другой стороны, и рассчитывать, что они выведут страну на рельсы динамичного развития, слишком смело", – заключил промышленник.