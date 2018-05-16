Путин объявил о постоянном размещении кораблей с "Калибрами" в Средиземном море

Корабли ВМФ России с крылатыми ракетам "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море, заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также:
"Могут и ядерную боеголовку нести". Путин высоко оценил уральские "Калибры", использующиеся в сирийской операции
"В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", - сказал Путин на военном совещании.
По его словам, в текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок. Президент подчеркнул, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена, передает РИА Новости.
Ранее в Минобороны заявили, что Россия создала группировки носителей крылатых ракет большой дальности на каждом стратегическом направлении.