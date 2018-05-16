В Зауралье прут нелегальные мигранты - возбуждено более 240 уголовных дел

В Курганской области за четыре месяца этого года полицией возбуждено более 240 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации по месту жительства.

Практика рассмотрения материалов по фактам фиктивной регистрации иностранцев показывает, что Зауралье является транзитным регионом и не привлекательно для работы - именно поэтому нелегалы после получения прописки уезжают в другие регионы с более высокой зарплатой, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Например, в Варгашинском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы района, которая фиктивно зарегистрировала по месту пребывания гражданина из Средней Азии. При этом женщина знала, что мигрант не планирует жить в принадлежащем ей доме и намерен уехать на заработки в Сургут.