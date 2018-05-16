За выращивание конопли в горшочках курганцу грозит 8 лет тюрьмы

В Кургане местному жителю грозит 8 лет тюрьмы за выращивание конопли в подвале собственного дома.

В прошлом году через интернет злоумышленник купил семена конопли, а в магазине - все необходимое для выращивания и культивирования растения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В подвале дома он установил отопление и вытяжку, создав тем самым благоприятные условия для роста, и посеял семена. С целью доведения растений до стадии созревания, он полгода вносил удобрения, регулировал необходимое освещение при помощи ламп освещения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в марте 2018 года мужчина был задержан, у него изъято 42 горшка с наркотикосодержащими растениями конопли.