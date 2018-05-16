Игорь Холманских прилетит в Салехард на Съезд молодежных правительств РФ

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских 21 мая прибудет с рабочей поездкой на Ямал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Он встретится с главой региона Дмитрием Кобылкиным и руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Также полпред примет участие в открытии X Съезда молодежных правительств РФ, который пройдет с 21 по 24 мая 2018 г. в Салехарде.

В рамках съезда запланирована образовательная, деловая программа по повышению профессиональных и личных компетенций участников, обмен опытом между региональными молодежными правительствами, презентация инфраструктурных объектов, подведение итогов рейтинговой оценки деятельности молодежных правительств, а также первое заседание нового состава Молодежного правительства ЯНАО под председательством губернатора округа. В работе съезда примут участие порядка 150 представителей из 57 субъектов РФ.