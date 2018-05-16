Арест подозреваемого в мошенничестве бизнесмена и экс-депутата заксобрания Ямала продлен еще на два месяца

Городской суд Салехарда продлил арест экс-главе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" и бывшему депутату окружного парламента Ямала Павлу Крюкову.

"Арест продлен на два месяца, до 17 июля", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь окружного управления СКР Елена Демьянова.

Напомним, народного избранника подозревают в получении взятки, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 17 ноября 2017 г. в Ноябрьске депутат и глава "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" получил через посредника от ямальца, действовавшего в интересах коммерческих организаций, 1 млн руб.: за это политик и бизнесмен должен был "работать" в интересах компаний.