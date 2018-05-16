У двух курганцев полицейские изъяли "синтетику"

В Кургане 15 мая полицейские в поселке Рябково изъяли у двух местных жителей 30 и 34 лет наркотики.

Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

"В результате личного досмотра у курганцев обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось почти три грамма синтетического наркотического средства. По данному факту возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции.

Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.