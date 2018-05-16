В Пугачево на месте сгоревшего арсенала вновь взрываются снаряды

В соцсетях появились сообщения о взрывах у села Пугачево под Ижевском, где в 2011 году на военном арсенале детонировали боеприпасы.

Жители ближайших населенных пунктов массово пишут об огромных клубах дыма и звуках взрывов.

В МЧС заявили, что оставшиеся после прошлого пожара на арсенале снаряды начали детонировать из-за возгорания сухой травы. "В результате возгорания сухой травы происходит единичная детонация оставшихся снарядов на территории бывшей военной части. Снаряды без химически-опасных веществ. Территория закрытая, населения нет, действующих организаций нет", - сказали Накануне.RU в региональном главке МЧС.

Открыт телефон "Горячей линии" Главного управления МЧС России по Удмуртской Республики 8 (3412) 51-45-50.

Напомним, летом 2011 года на одном из складов 102-го арсенала неподалеку от населенного пункта Пугачево произошел пожар,который привел к подрыву боеприпасов. Были эвакуированы более 28 тысяч человек, повреждено более трех тысяч жилых домов. 100 человек обратились за медицинской помощью. На месте пожара погиб солдат-срочник.