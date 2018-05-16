Киев посчитал прямые убытки от Крымского моста

Министерство инфраструктуры Украины оценило прямые убытки от Крымского моста в результате уменьшения тоннажа судов, которые заходят в порты Мариуполя и Бердянска. Они равны примерно 500 млн гривен в год (более миллиарда рублей), заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

Он подчеркнул, что непрямые убытки составляют миллиарды гривен, а Керченский пролив может быть закрыт в любой момент.

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все счеты будут России выставлены", – заявил Омелян.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста.