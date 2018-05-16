Экс-сенатор Цыбко выступил с последним словом, суд удалился в совещательную комнату

Сегодня бывший сенатор Константин Цыбко, осужденный к 9 годам лишения свободы и штрафу в 70 млн рублей, закончил выступать с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату.

"Сегодня Цыбко закончил выступать с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения апелляционного определения. Его оглашение запланировано на 1 июня", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.

Приговор обжаловали адвокаты Цыбко, которые просят оправдать их подзащитного, и сторона обвинение, которые выступает за ужесточение приговора.