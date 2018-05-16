На Среднем Урале пройдет "горячая линия" по питанию в школах и детсадах

В преддверии окончания учебного года и начала каникул в Свердловской области с 18 по 25 мая будет работать "горячая линия" по вопросам общественного питания в образовательных и дошкольных учреждениях. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Позвонив по телефонам, родители смогут задать любые вопросы, а также внести предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания. В дальнейшем они будут учтены при формировании предложений органам исполнительной власти по совершенствованию организации питания.

Как добавили в Роспотребнадзоре, телефоны "горячей линии" будет размещены позднее на официальном сайте ведомства.