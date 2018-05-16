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общество ;
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Новости
16.05.2018 15:05 Мск (17:05 Екб)
политика
Киев признал Крым российским в деле против РИА "Новости Украина" , - экс-замгенпрокурора Украины
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Юрий Луценко (2016) | Фото: dnr-news.com

Бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин разъяснил, что киевская власть своими действиями отнесла Крым к региону России. Так он прокомментировал в Facebook дело против РИА "Новости Украина", обратив внимание на грубейшие процессуальные нарушения украинского законодательства.
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Кузьмин пишет, что, ст. 218 УПК Украины устанавливает правило территориальной подследственности, по которому все преступления расследуются по месту их совершения. Это означает, что киевская "прокуратура Крыма" вообще не имеет права расследовать преступления, совершенные в Крыму, на другой территории, кроме полуострова.

"По закону, только УПК определяет порядок досудебного следствия, и, пока Рада не изменит правила территориальной подследственности, доказательства, собранные "прокуратурой Крыма" при расследовании крымских преступлений за пределами полуострова, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, на них не может ссылаться суд", - отметил он.

Если же преступление совершено на территории иностранного государства, то ст. 218 УПК дает право прокурору самостоятельно определить место проведения расследования.

"Выходит, [генпрокурор Юрий] Луценко считает Крым российским, раз определил Киев местом проведения расследования преступлений, совершенных в Крыму", - подчеркнул Кузьмин.

Как известно, Луценко даже не имеет юридического образования.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Главреда Кирилла Вышинского увезли в Херсон для суда.

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16.05.2018 15:05 Мск | Евгений Чернышёв
17:05 Екб


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Киев признал Крым российским в деле против РИА "Новости Украина" , - экс-замгенпрокурора Украины
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