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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Протестующим против добычи урана в Зауралье отказали в референдуме Как рассказал активист "Антиуран-Курган" Сергей Еремин, судьба референдума была именно в руках депутатов областной думы. По его словам, настолько серьёзно стоит проблема добычи урана в затопляемой пойме реки Тобол на месторождении Добровольное в селе Звериноголовское, которое и "без того истекает подземными водами, предельно насыщенными радионуклидами, из сотен старых, брошенных геологоразведчиками, скважин".
16.05.2018
общество ;
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Новости
16.05.2018 14:55 Мск (16:55 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
В Ереване протестующие со срубленными деревьями штурмуют мэрию
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Ереван, протест, акция (2018) | Фото: Sputnik / Asatur Yesayants

Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, ворвались в здание городской администрации, сообщает "Новости-Армения".
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Участники акции пытаются пройти к кабинету мэра. Путь им преградили полицейские и сотрудники мэрии.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Поводом для случившегося стала ситуация вокруг парка 2800-летия Еревана. Власти начали там ремонтные работы и установили ограждения. Однако в социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в парке идет массовая вырубка деревьев. Активисты снесли забор и выяснили, что основания для этих сообщений были.

Прибывший к парку начальник экологического управления мэрии Авет Мартиросян попытался объяснить, что рубили там в основном ивы, а также сухие деревья. Он заявлял активистам, что в рамках программы благоустройства в парке высадят гораздо больше подходящие для города акации. Однако люди с ним не согласились и пошли к мэрии. Причем некоторые из них отправились туда со стволами срубленных деревьев, сообщает издание PanArmenian.

Успокоить активистов попытался заместитель мэра Давид Оганян, однако демонстранты заявили, что хотят говорить лично с Маргаряном, представляющим правившую до недавнего времени Республиканскую партию Армении, передает РБК.

Действующий мэр - сын экс-премьера Андраника Маргаряна и член бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна.

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16.05.2018 14:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:55 Екб


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В Ереване протестующие со срубленными деревьями штурмуют мэрию
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