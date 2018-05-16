В Ереване протестующие со срубленными деревьями штурмуют мэрию

Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, ворвались в здание городской администрации, сообщает "Новости-Армения".

Участники акции пытаются пройти к кабинету мэра. Путь им преградили полицейские и сотрудники мэрии.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Поводом для случившегося стала ситуация вокруг парка 2800-летия Еревана. Власти начали там ремонтные работы и установили ограждения. Однако в социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в парке идет массовая вырубка деревьев. Активисты снесли забор и выяснили, что основания для этих сообщений были.

Прибывший к парку начальник экологического управления мэрии Авет Мартиросян попытался объяснить, что рубили там в основном ивы, а также сухие деревья. Он заявлял активистам, что в рамках программы благоустройства в парке высадят гораздо больше подходящие для города акации. Однако люди с ним не согласились и пошли к мэрии. Причем некоторые из них отправились туда со стволами срубленных деревьев, сообщает издание PanArmenian.

Успокоить активистов попытался заместитель мэра Давид Оганян, однако демонстранты заявили, что хотят говорить лично с Маргаряном, представляющим правившую до недавнего времени Республиканскую партию Армении, передает РБК.

Действующий мэр - сын экс-премьера Андраника Маргаряна и член бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна.