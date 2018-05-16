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Расходы на управление госсобственностью в Свердловской области увеличили в три раза
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Законодательное собрание Свердловской области заксобрание депутаты (2017) | Фото: zsso.ru

Расходы на управление госсобственностью в Свердловской области в 2018 г. увеличили в три раза, на 1 млрд руб., до 1,5 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области. Сегодня состоялось заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Комитет рассмотрел изменения, внесенные в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества региона на 2018 г.

"В нынешнем году дополнительно планируется предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация развития Среднего Урала" в размере 1 млрд руб., которые будут направлены путем увеличения уставного капитала общества "Уральский выставочный центр" на строительство Конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", - пояснил заместитель губернатора региона Сергей Зырянов.

На основании предложений областного министерства культуры запланировано создание государственного бюджетного учреждения культуры региона "Мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история. Свердловская область". Финансирование деятельности учреждения будет осуществляться в рамках региональной госпрограммы, ответственным исполнителем которой является областной минкульт.

Кроме того, в 2018 г. планируется реорганизация восьми государственных учреждений социального обслуживания области, дополнительные расходы бюджета на эти цели не потребуются.

В результате внесенных в программу изменений прогноз по доходам областного бюджета на реализацию ее мероприятий не изменился и составляет 802 млн руб. Расходы областного бюджета в части реализации программы увеличены в три раза, на 1 млрд руб., и составляют 1,5 млрд руб.

Комитет рекомендовал ЗакСО одобрить изменения, внесенные в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

Вопрос будет рассмотрен на заседании областного парламента.

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16.05.2018 15:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:05 Екб


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Расходы на управление госсобственностью в Свердловской области увеличили в три раза
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