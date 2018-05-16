"Ситуация остается напряженной". В Челябинской области с начала года произошло 388 лесных пожаров

Власти Челябинской области и руководство регионального управления МЧС призывают южноуральцев отказаться от разведения огня на садовых и дачных участках, а также на землях сельхозназначения. В регионе с начала года уже произошло 388 лесных пожаров на площади свыше 12 тысяч гектаров, такие данные были озвучены во время пресс-конференции в областном правительстве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, в регионе сохраняется пожароопасная ситуация.

По словам вице-губернатора Олега Климова, все лесные пожары, произошедшие в текущем сезоне, случились по вине человека. "Люди пренебрегают запретом на разведение огня, несмотря на то, что с 28 апреля 2018 года по распоряжению губернатора Бориса Дубровского на территории Южного Урала действует особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса, тем более разводить там огонь или жечь траву на прилегающих к лесопосадкам территориях", - подчеркнул он.

Самая сложная ситуация сложилась в Кунашакском, Сосновском и Аргаяшском районах. В настоящий момент все крупные пожары в южноуральских лесах потушены, но ситуация в регионе остается напряженной. В 33 муниципальных образованиях объявлен четвертый класс пожарной опасности, а в 10-ти территориях – очень высокий, третий класс.

Несмотря на то, что все очаги в Сосновском районе потушены, жители пригородных поселков Челябинска еще могут чувствовать запах гари.

"Прошу южноуральцев не распространять в сетях ложную информацию и не разводить панику о том, что пожары не тушат. Это не так. На сегодня вокруг областного центра все выявленные возгорания ликвидированы", – подчеркнул Олег Климов.

Добавим, что ущерб, причиненный пожарами, еще только предстоит подсчитать.