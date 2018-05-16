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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 18


Протестующим против добычи урана в Зауралье отказали в референдуме Как рассказал активист "Антиуран-Курган" Сергей Еремин, судьба референдума была именно в руках депутатов областной думы. По его словам, настолько серьёзно стоит проблема добычи урана в затопляемой пойме реки Тобол на месторождении Добровольное в селе Звериноголовское, которое и "без того истекает подземными водами, предельно насыщенными радионуклидами, из сотен старых, брошенных геологоразведчиками, скважин".
16.05.2018
общество ;
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В Воронеже стартовала региональная конференция продовольственной безопасности ООН
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зерно, комбайн (2016) | Фото: grainboard.ru

16 мая в Воронеже начала работу 31 региональная конференция продовольственной организации ООН (ФАО). Мероприятие столь глобального уровня впервые проходит в России, открыли конференцию генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев и исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как уточняют в правительстве региона, всего на первую российскую конференцию ФАО прибыло свыше 300 делегатов, из них примерно 60 – министры сельского хозяйства из стран Европы и Азии. Председателем конференции был единодушно избран Алексей Гордеев, экс-глава Воронежской области и ожидаемый вице-премьер в новом составе правительства России. На церемонии открытия Жозе Грациану да Силва заявил, что сейчас основной целью для участников форума является развитие сельского хозяйства, борьба с новыми видами заболеваний у животных, контроль за климатом и рациональным использованием земельных ресурсов. В свою очередь Гордеев в ответном выступлении подчеркнул, что решение продовольственных задач как в мире, так и в России невозможно без развития новых технологий, IT-решений и цифровизации сельского хозяйства. Завершил свое выступление в Воронеже сегодня Гордеев словами "Да будет хлеб!", которые являются официальным девизом ФАО.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО, от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) была создана в 1945 г. для борьбы с голодом, в ее составе 194 государства-члена, работает в более чем 130 странах по всему миру.

Другие новости по темам: Алексей Гордеев, Александр Гусев, Жозе Грациану да Силва, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций, конференция, борьба с голодом
16.05.2018 14:48 Мск | Денис Лузин
16:48 Екб


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В Воронеже стартовала региональная конференция продовольственной безопасности ООН
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