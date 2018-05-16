В Воронеже стартовала региональная конференция продовольственной безопасности ООН

16 мая в Воронеже начала работу 31 региональная конференция продовольственной организации ООН (ФАО). Мероприятие столь глобального уровня впервые проходит в России, открыли конференцию генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев и исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, передает корреспондент Накануне.RU.

Как уточняют в правительстве региона, всего на первую российскую конференцию ФАО прибыло свыше 300 делегатов, из них примерно 60 – министры сельского хозяйства из стран Европы и Азии. Председателем конференции был единодушно избран Алексей Гордеев, экс-глава Воронежской области и ожидаемый вице-премьер в новом составе правительства России. На церемонии открытия Жозе Грациану да Силва заявил, что сейчас основной целью для участников форума является развитие сельского хозяйства, борьба с новыми видами заболеваний у животных, контроль за климатом и рациональным использованием земельных ресурсов. В свою очередь Гордеев в ответном выступлении подчеркнул, что решение продовольственных задач как в мире, так и в России невозможно без развития новых технологий, IT-решений и цифровизации сельского хозяйства. Завершил свое выступление в Воронеже сегодня Гордеев словами "Да будет хлеб!", которые являются официальным девизом ФАО.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО, от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) была создана в 1945 г. для борьбы с голодом, в ее составе 194 государства-члена, работает в более чем 130 странах по всему миру.