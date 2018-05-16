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Новости
16.05.2018 14:54 Мск (16:54 Екб)
политика
Администрация Сургута подаст иск к "Газпрому" из-за сноса домов
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Решения судов о сносе домов, находящихся в охранной зоне газопроводов сургутских дочек "Газпрома", заставило городских чиновников инициировать новое судебное разбирательство. Пока администрация Сургута разбирается с газовой компанией в Москве, собственники жилья намерены призвать к ответу владельца газовой монополии - государство.
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Вопрос об устранении последствий постановки на кадастровый учет зоны минимально допустимых расстояний конденсатопровода "Уренгой-Сургут" (принадлежит "Газпром переработке") и снижения зоны минимальных расстояний от газопровода высокого давления "Газпром трансгаз Сургута" вновь был рассмотрен на думском комитете по нормотворчеству. Напомним, суды в ХМАО, как и во многих других субъектах, встали на сторону газовиков в вопросе сноса построек в охранной зоне газопровода, хотя изначально у участков жителей не было обременений. Незаконными оказались строения в поселке Таежный, ряде дачных кооперативов, есть решения о сносе 51 дома.

В Сургуте администрация поддержала горожан в судах, где собственники выступали с требованием снизить зону минимальных расстояний с сегодняшних 200 метров до 50 м, однако Верховный суд н днях отказался рассматривать жалобу из-за несоблюдения сроков подачи.

На заседании комитета гордумы начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева сообщила, что мэрия на этой неделе подаст заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием снизить охранную зону.

Сами жители готовы обратиться в Европейский суд по правам человека с иском с Российской Федерации. В составлении заявления сургутянину помогает депутат гордумы Василий Птицын. Все российские суды, куда они обращались, встали на сторону "Газпрома".

"По моей информации, уже возбуждено порядка 60 исполнительных дел по решениям о сносе домов. Эта "машина" долго запрягается, но быстро работает, сегодня все еще находится на первой стадии, приставы пока ничего не предпринимают. Перед выборами нас заверяли, что проблема находится на контроле, во время "прямой линии" президент давал поручение решить вопрос и до выборов был некий мораторий на снос домов. Но выборы прошли и мы имеем то, что имеем: на законодательном уровне вопрос не решен, нет договоренностей с "Газпромом" об остановке исполнения решений хотя бы до принятия какого-то федерального закона. Более того, "Газпром" инициирует новые судебные процессы", - рассказал он Накануне.RU.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года комитет Госдумы по энергетике вернул на доработку законопроект, определяющий порядок сноса сооружений вблизи нефте- и газопроводов, в связи с отсутствием на него заключения правительства РФ. Обратно в "нижнюю палату" он не поступил.

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16.05.2018 14:54 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
16:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.03.2018 16:25 Мск
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Администрация Сургута подаст иск к "Газпрому" из-за сноса домов
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