Глава прикамского минздрава получил выговор от губернатора

Глава Прикамья Максим Решетников на сегодняшнем заседании краевого правительства объявил выговор министру здравоохранения региона Дмитрию Матвееву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Поводом для взыскания стал срыв закупок вакцины от клещевого энцефалита. Губернатор дал две недели на исправление ситуации.

По словам Дмитрия Матвеева, вакцинация уже начата. Привито 25 тыс. человек. Число укушенных сократилось в полтора раза, из 600 обратившихся в больницу зараженными оказались только три человека.

Отметим, что первый укус клеща в этом году был зафиксирован 10 апреля.