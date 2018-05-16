СКР собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела "Седьмой студии"

в этот день
16.05.18
15:08
В Екб.17:08
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
На заправках взлетели цены на бензин и дизтопливо
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Главное
Главреда РИА "Новости Украина" увезли в Херсон для суда

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Протестующим против добычи урана в Зауралье отказали в референдуме Как рассказал активист "Антиуран-Курган" Сергей Еремин, судьба референдума была именно в руках депутатов областной думы. По его словам, настолько серьёзно стоит проблема добычи урана в затопляемой пойме реки Тобол на месторождении Добровольное в селе Звериноголовское, которое и "без того истекает подземными водами, предельно насыщенными радионуклидами, из сотен старых, брошенных геологоразведчиками, скважин".
16.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 695



Новости
16.05.2018 14:07 Мск (16:07 Екб)
происшествия | В России
СКР собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела "Седьмой студии"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Кирилл Серебренников, у выхода из здания СК (2017) | Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" , сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Читайте также:

По ее словам, собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к мошенничеству.

"Следственные действия по уголовному делу были завершены. Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились", - сказала Петренко.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".

Кирилл Серебренников, у выхода из здания СК(2017)|Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Петренко отметила, что следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тыс. евро, около 100 тыс. долларов США) и иное имущество.

В отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум судом по ходатайству следствия был избран домашний арест. Как пояснила Петренко, относительно обвиняемого Малобродского у следствия изначально были все основания для его содержания под стражей, так как при избрании иной меры пресечения он мог воспрепятствовать расследованию и скрыться за рубежом, как это сделала еще одна обвиняемая Екатерина Воронова. Она, напомним, была объявлена в международный розыск.

В СК сообщили, что у Малобродского него есть гражданство Израиля.

"Однако по мере расследования уголовного дела эти основания серьезно изменились. Во-первых, после завершения всех следственных действий и закрепления доказательственной базы, совершение обвиняемым действий, направленных на уничтожение или сокрытие имеющих значение для дела доказательств, стало уже невозможным", - сообщили в ведомстве.

Во-вторых, подчеркивает СК, Израиль запретил выдачу обвиняемому Малобродскому заграничного паспорта без согласования со следственным органом. Таким образом, он был лишен возможности скрыться от следствия за рубежом.

Алексей Малобродский(2018)|Фото: nvdaily.ru

"Состояние здоровья Малобродского в процессе его содержания под стражей не вызывало вопросов. Однако позднее стало очевидным, что по медицинским показаниям меру пресечения ему необходимо смягчить. Это и сделал следователь с учетом перечисленных факторов", - пояснила Петренко.

Как сообщалось, 14 мая содержание Малобродского под стражей было заменено подпиской о невыезде.

Напомним, утром 23 мая 2017 года у худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова были проведены обыски. В СКР позднее сообщили, что уголовное дело, в рамках которого проходили следственные действия, возбуждено по факту хищения денег, выделенных на развитие искусства.

20 июня стало известно о задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.

Обыски также прошли в театре "Гоголь-центр" и у гендиректора Российского академического молодежного театра Софьи Аппельбаум. После инцидента известные российские звезды театра и кино подписали письмо в поддержку Серебренникова.

Другие новости по темам: седьмая студия, следственный комитет, хищения
16.05.2018 14:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:07 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 18:46 Мск
СКР отпустил Малобродского под подписку о невыезде

Ранее 10.05.2018 17:49 Мск
У экс-гендиректора "Гоголь-центра" Малобродского, находящегося в СИЗО, диагностировали инфаркт миокарда

Ранее 10.05.2018 14:32 Мск
На Каннском фестивале сообщили об ответе Путина на письмо о Серебренникове

Ранее 07.05.2018 14:22 Мск
Следствие повторно обратилось в суд с просьбой перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 27.04.2018 18:50 Мск
Суд в Москве оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Ранее 25.04.2018 09:54 Мск
Дело "Седьмой студии": СК просит перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 21.02.2018 14:01 Мск
Серебренников сообщил, что был на кремации матери

Ранее 22.01.2018 17:56 Мск
Адвокаты Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста

Ранее 16.01.2018 20:23 Мск
Решением суда домашний арест Кириллу Серебренникову продлен до 19 апреля








Добавить комментарий:

СКР собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела "Седьмой студии"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+