СКР собрал доказательства в отношении всех фигурантов дела "Седьмой студии"

Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" , сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к мошенничеству.

"Следственные действия по уголовному делу были завершены. Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились", - сказала Петренко.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".

Петренко отметила, что следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тыс. евро, около 100 тыс. долларов США) и иное имущество.

В отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум судом по ходатайству следствия был избран домашний арест. Как пояснила Петренко, относительно обвиняемого Малобродского у следствия изначально были все основания для его содержания под стражей, так как при избрании иной меры пресечения он мог воспрепятствовать расследованию и скрыться за рубежом, как это сделала еще одна обвиняемая Екатерина Воронова. Она, напомним, была объявлена в международный розыск.

В СК сообщили, что у Малобродского него есть гражданство Израиля.

"Однако по мере расследования уголовного дела эти основания серьезно изменились. Во-первых, после завершения всех следственных действий и закрепления доказательственной базы, совершение обвиняемым действий, направленных на уничтожение или сокрытие имеющих значение для дела доказательств, стало уже невозможным", - сообщили в ведомстве.

Во-вторых, подчеркивает СК, Израиль запретил выдачу обвиняемому Малобродскому заграничного паспорта без согласования со следственным органом. Таким образом, он был лишен возможности скрыться от следствия за рубежом.

"Состояние здоровья Малобродского в процессе его содержания под стражей не вызывало вопросов. Однако позднее стало очевидным, что по медицинским показаниям меру пресечения ему необходимо смягчить. Это и сделал следователь с учетом перечисленных факторов", - пояснила Петренко.

Как сообщалось, 14 мая содержание Малобродского под стражей было заменено подпиской о невыезде.

Напомним, утром 23 мая 2017 года у худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова были проведены обыски. В СКР позднее сообщили, что уголовное дело, в рамках которого проходили следственные действия, возбуждено по факту хищения денег, выделенных на развитие искусства.

20 июня стало известно о задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.

Обыски также прошли в театре "Гоголь-центр" и у гендиректора Российского академического молодежного театра Софьи Аппельбаум. После инцидента известные российские звезды театра и кино подписали письмо в поддержку Серебренникова.