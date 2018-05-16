Чайку просят проверить новую свалку под Волоколамском, которая способна отравить воду москвичам

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генпрокурору Юрию Чайке, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину с требованием проверить новую свалку под Волоколамском, которая может отравить воду москвичам.

Речь идет об участке, проданном в 2014 г. частной компании, которая затем сдала ее в аренду ООО "Экотехнопарк". В конце апреля этого года было начато строительство открытой площадки накопления коммунальных отходов на этом участке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского горкома КПРФ, это прямо противоречит п. 3.3 временного порядка накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области, который запрещает создание ОПН на территориях со сложными экологическими и гидрогеологическими условиями.

Дело в том, что в советское время в Волоколамском районе действовал Сычевский Горно-обогатительный комбинат. ГОК был остановлен Госгортехнадзором в конце 80-х гг. из-за неправильной эксплуатации карьеров, так как он вскрыл верхние водоносные горизонты. В заключении было категорически запрещено какое-либо промышленное использование данных территорий. Рекультивация данных карьеров не была произведена. Под вскрытым верхним водоносным горизонтом проходит мощный Подольско-Мячковский водоносный горизонт, которым пользуется весь запад и север Москвы и Московской области.

Жители возмущены и 30 апреля уже собирались на народный сход. Обстановка в районе и так тяжелая – все наслышаны об истории со свалкой "Ядрово", которая также находится под Волоколамском.

"Аналогичные, непродуманные решения по хранению и переработке ТБО имеют место и в других районах области, хорошо Вам известных: Балашиха, Серпухов, Железнодорожный и ряде других, – отметил коммунист в своем письме. – Непринятие своевременных и действенных мер может привести к серьезной экологической катастрофе в Московском регионе".

Напомним, "мусорные" протесты охватили города Подмосковья, особенно острая ситуация сложилась в Волоколамске после отравления детей в марте 2018 г.