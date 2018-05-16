В КПРФ уверены в победе Локтя на выборах губернатора Новосибирска

Победа коммуниста Анатолия Локтя на выборах губернатора Новосибирской области неизбежна, как восход солнца. Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ, один из основных политтехнологов партии Сергей Обухов во время своего визита в Новосибирск.

"По моему мнению, то, что Локоть станет губернатором, так же неизбежно, как и восход Солнца, хотя у вас типичная вологодская погода", - цитирует Обухова пресс-служба КПРФ

Сергей Обухов рассказал, что социология, собранная Центром исследования политической культуры, показала, что за Анатолия Локтя готовы проголосовать более половины избирателей Новосибирской области. Локоть обладает более высокой узнаваемостью, чем его оппонент – врио главы региона Андрей Травников. В региональной столице узнаваемость мэра составляет 70%, в то время как у Андрея Травникова этот показатель порядка 40%. При этом, по словам Обухова, позитивное отношение к Анатолию Локтю преобладает над негативным в несколько раз.

Отметим, что ранее в поддержку кандидатуры Анатолия Локтя уже высказался старожил местной политики, бывший полпред Владимира Путина в СФО Виктор Толоконский. Он отметил, что у Андрея Травникова нет энергии, которой обладает Анатолий Локоть, и заявил о своем желании войти в команду главы новосибирского обкома КПРФ на выборах губернатора.