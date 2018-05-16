Глава Юрюзани отправлен в отставку

Глава Юрюзани Сергей Замятин отправлен в отставку - такое решение принял совет депутатов.

За отставку Замятина 16 мая на внеочередном заседании совета проголосовали все 13 депутатов, кворум состоялся.

Информацию об отставке Накануне.RU подтвердили в администрации городского поселения.

До этого парламентарии уже один раз высказывали недоверие главе. Известно, что исполнять обязанности руководителя Юрюзани будет Юрий Бобылев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, из-за уголовного дела своей должности в мае лишился и глава Миасса Геннадий Васьков, 15 мая по решению суда он отправлен в СИЗО на два месяца.