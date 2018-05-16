Подан третий иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году, сумма – 10 миллионов

в этот день
16.05.18
15:08
В Екб.17:08
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
На заправках взлетели цены на бензин и дизтопливо
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Главное
Главреда РИА "Новости Украина" увезли в Херсон для суда

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Протестующим против добычи урана в Зауралье отказали в референдуме Как рассказал активист "Антиуран-Курган" Сергей Еремин, судьба референдума была именно в руках депутатов областной думы. По его словам, настолько серьёзно стоит проблема добычи урана в затопляемой пойме реки Тобол на месторождении Добровольное в селе Звериноголовское, которое и "без того истекает подземными водами, предельно насыщенными радионуклидами, из сотен старых, брошенных геологоразведчиками, скважин".
16.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 695

Подан третий иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году, сумма – 10 миллионов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2015) | Фото:

Отложено рассмотрение исков о подмене детей в Пожвинском роддоме Прикамья.
Читайте также:

"Рассмотрение отложили. Идет объединение трех исков в одно производство. Подано заявление от Юлии Савельевой на 10 млн руб. Следующее заседание состоится в 10.00 25 июня", - сообщил Накануне.RU адвокат потерпевших Игорь Саввин.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись.

В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница.

Первый иск на сумму в 12 млн руб. подала Римма Швецова, второйВероника Швецова, ее не биологическая дочь. Его сумма – 10 млн руб.

Другие новости по темам: Игорь Саввин, Римма Швецова, Юлия Савельева, подмена детей, Пожвинская участковая больница
16.05.2018 13:58 Мск | Михаил Лукашкин
15:58 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.04.2018 15:00 Мск
Подан второй иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году

Ранее 06.04.2018 12:38 Мск
Назначена дата рассмотрения иска о подмене детей в Прикамье 40 лет назад

Ранее 28.03.2018 14:10 Мск
"Зашла и сказала: я ваша дочь": пермячка – о подмене детей 40 лет назад

Ранее 23.03.2018 13:25 Мск
Подан первый иск о подмене детей в Прикамье 40 лет назад

Ранее 28.02.2018 13:36 Мск
"Наш процесс о подмене детей в роддоме - пятый в России", - пермский адвокат

Ранее 27.02.2018 08:44 Мск
В Прикамье готовят четыре иска из-за подмены детей, случившейся 40 лет назад








Добавить комментарий:

Подан третий иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году, сумма – 10 миллионов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+