Подан третий иск о подмене детей в Прикамье в 1978 году, сумма – 10 миллионов

Отложено рассмотрение исков о подмене детей в Пожвинском роддоме Прикамья.

"Рассмотрение отложили. Идет объединение трех исков в одно производство. Подано заявление от Юлии Савельевой на 10 млн руб. Следующее заседание состоится в 10.00 25 июня", - сообщил Накануне.RU адвокат потерпевших Игорь Саввин.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись.

В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница.

Первый иск на сумму в 12 млн руб. подала Римма Швецова, второй – Вероника Швецова, ее не биологическая дочь. Его сумма – 10 млн руб.