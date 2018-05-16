В Тюменской области три многодетных семьи получат деньги на ремонт и достройку домов

Еще три многодетные семьи в Тюменской области получат поддержку на достройку своих домов. Все они проживают в сельской местности, вдали от областного центра, поэтому личный прием губернатор Владимир Якушев провел в режиме видео-конференц-связи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В семье из Казанского района воспитывают пятерых детей. Их дом, приобретенный на средства материнского капитала, нуждается в ремонте фундамента и замене крыши. В планах у семьи сделать пристрой для увеличения жилой площади. Среднедушевой доход в семье невысокий, поэтому собственных средств на проведение этих работ у семьи не хватает.

Семья из Ишимского района, в которой родители воспитывают пятерых детей, потеряла свой единственный дом в результате пожара. После трагедии он восстановлению не подлежит. Теперь им снова предстоит построить все с нуля. Областной бюджет поддержит семью в этой трудной жизненной ситуации и окажет помощь в приобретении стройматериалов для возведения нового дома.

Семье из Тюменского района, в которой также воспитывают пять детей, регион поможет в строительстве. Родители с помощью средств материнского капитала построили дом, поставили оконные блоки. Осталось провести отопление, электричество, сделать внутреннюю отделку, но без помощи завершить строительство не получается.

По поручению губернатора многодетным семьям будут выделены деньги на условиях социального контракта, который предусматривает целевое расходование в соответствии с утвержденной сметой.

"Главная задача, чтобы дома были отремонтированы и достроены", - подчеркнул глава региона и поручил социальным службам территорий взять эту тему на контроль, обратив также особое внимание на обеспечение в этих домах пожарной безопасности.