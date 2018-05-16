В Екатеринбурге запустили фонтаны: будут работать шесть дней в неделю до 22 часов

Специалисты ЕМУП "Водоотведение и искусственные сооружения" провели традиционную сезонную работу по реконсервации, чистке и запуске фонтанов Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, "ВОИС" обслуживает восемь муниципальных фонтанов, все они уже начали свою работу. Еще в прошлом сентябре, сразу после отключения фонтанов, начались подготовительные работы к новому сезону: с них снимают форсунки и приводят в порядок (а только на одном "Каменном цветке" их порядка 50 штук).

"Затем проводится ревизия оборудования. В насосных происходит набивка сальников, смазка подшипников, проверка и ремонт электрооборудования и автоматики. Все это происходит в зимний период. Затем проводится мойка чаш фонтанов, устранение выявленных протечек", - пояснил начальник предприятия Александр Репин.

Только после этого с наступлением сезона проводится запуск фонтанов, а каждый понедельник на объектах - профилактический день. Фонтаны выключаются, и сотрудники проверяют оборудование, очищают его и устраняют выявленные недостатки.

Как добавили в мэрии, все муниципальные фонтаны включаются и выключаются автоматически. График их работы в этом сезоне - с 12 до 22 часов.