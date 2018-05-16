Санитарно-защитной зоны до сих пор нет. НТМК может получить штраф

Роспотребнадзор составил в отношении АО "ЕВРАЗ НТМК" протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение в срок законного предписания", сообщается в ответе на запрос члена Общественной палаты Свердловской области Андрея Волегова.

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Дело в том, что НТМК до сих пор не обозначил санитарно-защитную зону, а предписание об этом было выдано в 2015 г.

АО "ЕВРАЗ НТМК" получено отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.09.2016 г. на проект расчетной санитарно-защитной зоны для основной промплощадки акционерного общества. "По результатам внеплановой проверки в 2018 г. в отношении компании составлен протокол об административном правонарушении", - сообщает в документе начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин.

Как ранее писало Накануне.RU, Андрей Волегов уже обратился в природоохранную прокуратуру, чтобы та проверила сведения о возможном нарушении руководством АО "Евраз НТМК" законодательства об охране окружающей среды и природопользовании при эксплуатации доменной печи №7. В беседе с журналистом Накануне.RU он также отмечал, что просил администрацию Нижнего Тагила разобраться с санитарно-защитной зоной.