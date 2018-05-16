Замгубернатора станет участником праймериз в гордуму Тюмени

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный стал участником предварительного голосования "Единой России" для выдвижения кандидатов в гордуму Тюмени. Политик подал документы на участие в праймериз, передает корреспондент Накануне.RU.

Заболотный зарегистрирован в качестве участника по единому избирательному округу.

Заболотный, напомним, пришел в правительство региона из думы Тюменской области. Он также возглавлял Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий.

Заболотный является сторонником "Единой России".