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общество ;
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"Водоканал" увеличил сумму претензий к "Югре" в споре о защите деловой репутации
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: oblast45.ru

В Арбитраже ХМАО отложили рассмотрение иска ханты-мансийского "Водоканала" к окружной телерадиокомпании "Югра".
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"Истец заявил об увеличении исковых требований, но некорректно их сформулировал. Суд объявил перерыв до 14.00 23 мая, чтобы правильно их оформить. Сумму, на которую вырос иск, назвать не могу, но она существенная", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе Арбитражного суда Югры.

Напомним, в заявлении истец помимо компенсации в 50 млн руб. просит суд обязать ответчика за свой счет опровергнуть информацию, озвученную по программе от 20 ноября 2017 г. "По сути с Натальей Дворжак" на тему "ЖКХ. Зима близко". По мнению предприятия, во время выпуска Дворжак солгала. Ведущая спросила сотрудника ООО "Тюмень Водоканал" о цене подключения к городскому водопроводу. Последовал ответ: 500 рублей за 1 п.м. После этого интервьюер заявила, что в Ханты-Мансийске аналогичная услуга стоит 9 тыс. руб.

Из расчетов истца следует, что соответствующий ценник в столице региона ниже, чем в Тюмени. "Водоканал" в своем заявлении упирает на то, что тариф складывается из плат за подключаемую величину нагрузки и протяженность создаваемой сети водоснабжения. Сотрудники муниципальной компании полагают, что озвученная в эфире информация негативно сказывается на деловой репутации предприятия.

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16.05.2018 13:32 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин
15:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 08:13 Мск
От югорских журналистов требуют 50 миллионов за "подмоченную" репутацию "Водоканала"








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"Водоканал" увеличил сумму претензий к "Югре" в споре о защите деловой репутации
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