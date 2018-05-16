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общество ;
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Правительство Воронежской области ищет начальника управления архитектуры и градостроительства
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Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

Чиновники Воронежской области объявили конкурс по отбору кандидатов на пост руководителя регионального управления архитектуры и градостроительства. Кресло вакантно с конца 2017 года, когда прежний начальник управления – Марина Ракова – приняла предложение губернатора Севастополя и перешла на аналогичную должность в город-герой, передает корреспондент Накануне.RU.
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Для губернатора и правительства Воронежской области переход Раковой на работу в Севастополь оказался несколько неожиданным, управление она возглавила с момента его создания в 2014 году. После того, как не менее неожиданно прямо под новый год с поста губернатора области ушел в отставку Алексей Гордеев, начальника управления, вернее, конкурс по выбору кандидатов на данную должность решили не проводить, а функции Раковой поделили между заместителями и.о. губернатора Анатолием Власовым и Андреем Еренковым.

Документы соискатели должности должны подать до 13 июня, среди требований не только профильное образование и наличие опыта работы, но и письменная работа по решению рабочих вопросов в профильной сфере. Отбор кандидатов и тестирование будет производить сформированная в правительстве Воронежской области комиссия, количество кандидатов-соискателей при этом на должность никто не регламентировал.

Победившему претенденту в конкурсе придется работать в команде нового губернатора области, сейчас исполняет обязанности высшего должностного лица Александр Гусев. Выборы губернатора состоятся в Единый день голосования в сентябре.

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16.05.2018 13:31 Мск | Денис Лузин
15:31 Екб


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Правительство Воронежской области ищет начальника управления архитектуры и градостроительства
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