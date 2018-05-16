Песков рассказал, когда Путин получил права на управление грузовиками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин получил права на управление грузовым автомобилем.

"Ориентировочно 20 лет назад у президента была открыта эта, а также ряд других категорий водительских прав", - сказал Песков.

"Так что все по закону", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

"Вопросы об этом поступили накануне ровно через 20 секунд после того, как президент сел за руль", - рассказал Песков журналистам, комментируя поездку Путина по Крымскому мосту.

Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи.

Напомним, что Путин уже ездил за рулем грузовика в бытность президентом, например, в 2005 году после встречи с участниками раллийной команды "КамАЗ-Мастер".