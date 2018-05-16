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экономика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Протестующим против добычи урана в Зауралье отказали в референдуме Как рассказал активист "Антиуран-Курган" Сергей Еремин, судьба референдума была именно в руках депутатов областной думы. По его словам, настолько серьёзно стоит проблема добычи урана в затопляемой пойме реки Тобол на месторождении Добровольное в селе Звериноголовское, которое и "без того истекает подземными водами, предельно насыщенными радионуклидами, из сотен старых, брошенных геологоразведчиками, скважин".
16.05.2018
общество ;
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Новости
16.05.2018 13:26 Мск (15:26 Екб)
политика | В России
Песков рассказал, когда Путин получил права на управление грузовиками
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Крымский мост, открытие, Владимир Путин, за рулем Камаза (2018) | Фото: youtube.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин получил права на управление грузовым автомобилем.
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"Ориентировочно 20 лет назад у президента была открыта эта, а также ряд других категорий водительских прав", - сказал Песков.

"Так что все по закону", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

"Вопросы об этом поступили накануне ровно через 20 секунд после того, как президент сел за руль", - рассказал Песков журналистам, комментируя поездку Путина по Крымскому мосту.

Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи.

Напомним, что Путин уже ездил за рулем грузовика в бытность президентом, например, в 2005 году после встречи с участниками раллийной команды "КамАЗ-Мастер".

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16.05.2018 13:26 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:26 Екб


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Песков рассказал, когда Путин получил права на управление грузовиками
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