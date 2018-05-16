Противники полигона ТБО в Полетаево намерены провести общественную экологическую экспертизу

Областной суд признал противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу территориальную схему обращения с отходами в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе. В минэкологии заверили, что работы по закрытию и дальнейшей рекультивации городской свалки продолжаются, а собственник полигона ТБО в Полетаево устраняет замечания к проекту. В свою очередь противники полигона планируют провести общественную экологическую экспертизу проектной документации, передает корреспондент Накануне.RU

Именно на полигон в Полетаево должны начать вывозить мусор после закрытия городской свалки. Это должно произойти к 1 июля 2018 года. Площадку планировали использовать до ввода в эксплуатацию нового полигона ТКО, который появится вблизи деревни Чишма. На это, по предварительным оценкам, потребуется 1,5 года. При этом в настоящий момент на полигон в Полетаево не получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Накануне Челябинский областной суд признал противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу Территориальную схему обращения с отходами в части трех пунктов. В частности, территориальная схема была оспорена в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе.

В пресс-службе регионального минэкологии заверили, что работы по закрытию и дальнейшей рекультивации свалки продолжаются.

"Решение суда в законную силу пока не вступило. Все прочие положения сохраняют свое действие. Решение суда в полном объеме появится в течение пяти рабочих дней. Тогда будут понятны мотивы суда, по которым было принято решение. Несмотря на это, министерством экологии проведена разработка корректировки территориальной схемы, в том числе уточняющая ряд вопросов, возникших в ходе судебного заседания", - говорится в комментарии ведомства.

В минэкологии заявили, что собственник полигона в Полетаево продолжает работу по устранению замечаний Росприроднадзора к проекту увеличения мощностей полигона. В настоящий момент полигон рассчитан на 22 тыс. тонн в год, этих мощностей не хватит, чтобы принять весь мусор Челябинска.

Именно отсутствие положительного заключения экологической экспертизы на проект увеличения мощностей полигона, по мнению общественников, и стало поводом для решения областного суда.

"Мне стало все понятно, когда государственная экологическая экспертиза завернула этот проект. Судья сам предлагал дождаться решения государственной экологической экспертизы. В связи с этим, мы сразу же прекратили проводить сбор подписей против полигона ТБО в Полетаево, зачем людей отвлекать. Если суд второй инстанции примет решение, чтобы свозить на полигон отходы, то тогда продолжим протестные акции. На данный момент я считаю самым главным – это проведение общественной экологической экспертизы, которая расставит все точки над "и", покажет насколько вреден полигон в Полетаево", - заявил исполнительный директор фонда развития региональной агломерации "Большой Челябинск" Юрий Черкасов.

Общественники опасаются, что, не смотря на решение облсуда, минэкологии и дальше планирует направлять отходы на полигон в Полетаево.

"Решение суда вступает в силу через месяц. Яна Анатольевна Куприкова говорила о том, что, если будет невозможным свозить отходы на территорию полигона в Полетаево, тогда будет пересматриваться территориальная схема, но сейчас мы видим, что они все-равно планируют обжаловать решение и направлять отходы Челябинского кластера на территорию Полетаевского полигона. Но еще нет заключения государственной экологической экспертизы, оно есть, но отрицательное. Необходимо сделать новые изыскания, потому что имеется ряд расхождений. В отрицательной экологической экспертизе были эти замечания", - рассказала общественница Юлия Кудашова.

Теперь противники строительства полигона планируют провести общественную экологическую экспертизу проектной документации.

"В настоящий момент полигон в Полетаево имеет разрешающие документы только на 22 тыс. тонн в год, и на 25 лет у него разрешенная мощность 600 тыс. тонн. 1 июля они закрывают городскую свалку и весь поток направляют на разрешенную мощность 22 тыс. тонн, выдержит ли полигон? А мы уже знаем по отрицательной экологической экспертизе, что там есть недостоверные изыскания. Мы подали заявление и инициировали ознакомление с проектной документацией по увеличению мощностей полигона. Сосновский район пошел нам на встречу, запросив у полигона ТБО проектную документацию на ознакомление. Пока ответа самого полигона не последовало. После того как документы поступят, в течение двух месяцев будет сделана общественная экологическая экспертиза", - отметила она.