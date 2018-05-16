В Екатеринбург из Красноярска для тушения лесных пожаров прибыл самолет-амфибия Бе-200

Сегодня в Екатеринбург из Красноярска был временно передислоцирован самолет Бе-200 МЧС России. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, это сделано для усиления авиационной группировки на Урале на время пожароопасного периода

"Значительные преимущества самолета-амфибии при пожаротушении состоят в высокой скороподъемности судна и высокой скорости полета, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, при наличии препятствий. Бе-200 забирает на борт до 12 тонн воды. Заправка водой осуществляется как на аэродроме, так и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 12-14 секунд. Для увеличения эффективности тушения пожара в воду с помощью центробежных насосов могут добавляться химические огнегасящие жидкости", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что на сегодняшний день авиационная группировка, базирующаяся в Екатеринбурге, насчитывает три воздушных судна МЧС России: это два вертолета Ми-8 и самолет Бе-200. Все они будут задействованы в оперативной работе при осложнении обстановки с природными пожарами для защиты населенных пунктов субъектов Уральского федерального округа.

Стоит отметить, что в настоящее время один из вертолетов Ми-8 ликвидирует природные пожары в соседней Челябинской области.