Стрельба в Петербурге на КАД: водители трех иномарок не поделили дорогу

На КАД в Петербурге произошел дорожный конфликт, один из участников применил травматическое оружие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 15 мая около 13.40 в полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте на 78 километре внешнего кольца КАД, перед заездом на Софийскую улицу.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, где выяснилось, что дорогу не поделили водители "БМВ", "Шкоды Октавия" и "Митсубиси Лансер". "В результате один из участников инцидента, водитель БМВ, применил травматический пистолет. В результате инцидента пострадавших нет", - сообщили в МВД.

Участников конфликта доставили в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

У задержанных изъято два травматических пистолета. Полиция устанавливает обстоятельства и причины конфликта.

В апреле также сообщалось о "дорожных разборках" в Петербурге, но без применения оружия.